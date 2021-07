Covid: un altro decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - Dopo un mese di tregua l'Alto Adige, per il secondo giorno consecutivo, registra un decesso Covid. Il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 1.182. Nelle ultime 24 ore, comunica l'Azienda sanitaria, si registrano sette nuovi casi su 479 test antigenici eseguiti, mentre tutti i 168 tamponi pcr sono risultati negativi. Il numero dei guariti sale di appena 5 a 73.695, mentre sono 330 gli altoatesini in quarantena. Sono 2 i pazienti in terapia intensiva e sette quelli nei normali reparti. (ANSA).