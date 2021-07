Trento, manifestazione Lav in piazza Duomo

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Manifestazione questa mattina in piazza Duomo, a Trento, degli attivisti della Lav Trentino, "per rilanciare le 6 proposte di cambiamento del manifesto 'Non torniamo come prima', per agire sulle cause della pandemia ed evitarne di future".

"Poco più di un anno fa, presentando il Manifesto Lav, lo definimmo consapevolmente il 'vero vaccino' contro il rapporto malato della nostra società con animali e ambiente. Oggi constatiamo che il nostro punto di vista ha finito per consolidarsi e affermarsi sempre di più, tanto che ormai non sono 'solo' gli animalisti a riconoscere il nesso tra distruzione di habitat, allevamenti intensivi, cattura e commercio di specie selvatiche ed esotiche, ed eventi pandemici sempre più frequenti", ha detto Matteo Arnoldo della Lav di Trento. "Quello che manca, ancora - ha aggiunto - è la piena e diffusa consapevolezza che su queste cause si possa tutti agire e fare la propria parte sin da subito e in modo concreto, per cambiare le cose, uscire dal tunnel per non rientrarci domani, approdare a una normalità, davvero nuova". (ANSA).