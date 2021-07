Covid: 15 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - In Alto Adige si registrano 15 nuovi casi positivi al covid (+4 rispetto a ieri): 10 rilevati da 530 tamponi molecolari e 5 da 2.977 test antigenici. Anche oggi nessun decesso.

Come ieri i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7, quelli in terapia intensiva 2. Le persone in quarantena/isolamento domiciliare sono 301. I nuovi guariti sono 12. (ANSA).