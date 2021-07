Arte fra Alpi e lago di Garda, mostra al Mag di Riva

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - "Nella rete della Modernità.

Esperienze artistiche tra le Alpi e il lago di Garda" è il titolo della mostra inaugurata al Mag Museo Alto Garda di Riva, l'ultima della stagione, inserita nelle numerose proposte in occasione dell'anno tematico dei musei dell'Euregio 2021.

Presente all'inaugurazione l'assessore Mirko Bisesti.

"L'Euregio deve diventare uno spazio di cultura - ha detto - e su questo stiamo lavorando in maniera molto intensa anche su quella che è la rete dei musei. L'impegno da parte nostra è al massimo per valorizzare i collegamenti non solo tra artisti ma anche fra territori, istituzioni ed enti museali". (ANSA).