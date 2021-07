Frana nei boschi sopra Maderno, sopralluogo in corso

(ANSA) - TRENTO, 09 LUG - In seguito alle forti piogge di ieri sera, si è verificata una frana nei boschi di Maderno, località sopra Martignano. È in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco volontari di Cognola, della polizia locale e dei tecnici del Comune e della Provincia autonoma. Nessuna abitazione risulta coinvolta o in pericolo, precisa il Comune di Trento in una nota. Per precauzione sono stati chiusi alcuni sentieri alle pendici del Calisio. (ANSA).