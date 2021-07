Covid: 0 decessi in Trentino e nessun paziente in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 09 LUG - In Trentino ancora nessun decesso per covid dopo 4 giorni e gli ospedali, per il terzo giorno consecutivo, restano sempre liberi da pazienti covid. Nessun contagio è stato rilevato da 357 tamponi molecolari, 3 invece i nuovi casi positivi emersi da 1.078 test rapidi.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina si è raggiunta quota 492.292 somministrazioni, di cui 194.074 seconde dosi; 66.287 dosi per gli over 80, 87.065 nella fascia 70-79 anni e 98.040 in quella 60-69 anni. (ANSA).