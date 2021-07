Cassonetti anti orso in larice e metallo in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 09 LUG - Due cassonetti della spazzatura a Dimaro Folgarida, in Trentino, saranno protetti con legno e metallo per scongiurare gli spuntini, soprattutto notturni, degli orsi e quindi l'avvicinamento ai centri abitati. Per ora, ha annunciato in conferenza stampa il presidente, Maurizio Fugatti, si tratta di prototipi messi a punto dal Servizio foreste e fauna della Provincia in collaborazione con la Comunità della valle di Sole, per "potenziare la rete dei cassonetti anti orso presenti sul territorio. Quindi un progetto in cui ci sono dei veri propri 'scudi' in larice e metallo in cui vengono posizionati i cassonetti", ha precisato Fugatti.

