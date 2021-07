Stop ai cinghiali, manifestazione Coldiretti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Manifestazione questa mattina a Trento, in piazza Dante, promossa da Coldiretti per limitare la presenza dei cinghiali. L'iniziativa è stata promossa in tutte le regioni.

Un documento per il controllo della specie cinghiale ed il contenimento in ambito urbano è stato consegnato dai vertici all'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli e al presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Coldiretti chiede che sia data ai proprietari o ai conduttori dei fondi danneggiati la possibilità di catturare e abbattere i cinghiali.

Contraria alla manifestazione Assemblea Antispecista. "Gli abbattimenti che invoca Coldiretti generano l'emergenza invece di risolverla. I cinghiali cacciati si disperdono aumentando i loro cicli riproduttivi e si spingono verso i centri abitati, dove causano incidenti", si legge in una nota. (ANSA).