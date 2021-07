Premi al concorso Acli su creatività durante il Covid

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Premiati i vincitori del contest delle Acli trentine '#restart - creatività durante il Covid', per riflettere sulle limitazioni e la solitudine che il Covid da marzo 2020 ad oggi ha portato con sé, visti anche come opportunità per riscoprire le relazioni, l'altruismo, la solidarietà, l'artigianato, l'arte e la creatività.

I partecipanti sono stati 25 con storie originali che vedevano fondersi insieme solidarietà, ingegno, crescita personale e originalità. Strumenti musicali fatti in casa fino ai pupazzi di legno che si muovono con il vento, così come particolari lavori in lana e storie di novelle cuoche, ma anche di pittori e scrittori nonché di esperienze nel campo del modellismo e della costruzione di candele con materiali vegetali. I primi tre classificati sono Gaia Marcorelli, Mario Banal Serena Bridi.

Il contest è stato finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Provincia autonoma di Trento.

