Parco avventura San Leonardo, donna cade nel fiume e muore

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - A San Leonardo in Passiria poco dopo le ore 13 una donna è caduta nel fiume ed è morta. Il tragico incidente è avvenuto in un parco avventura organizzato per il "Tarzaning". La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita.

Sono intervenuti il soccorso alpino, l'elicottero della Protezione civile, l'assistenza spirituale e i carabinieri.

(ANSA).