Incidente mortale fra Ora e Bronzolo nella notte

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Incidente mortale a Bronzolo nella notte. Stando alle prime informazioni un furgone ed una macchina si sono scontrati frontalmente. Un uomo è morto, l'altro è rimasto ferito in modo non grave.

L'incidente è avvenuto alle ore 1:00 di notte sulla statale fra Ora e Bronzolo all'altezza del distributore Agip. Il conducente della macchina è rimasto incastrato fra le lamiere.

Nonostante il pronto intervento dei soccorritori per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. E' morto sul luogo dell'incidente.

Ferito il guidatore del furgone che è stato transportato all'ospedale di Bolzano. Rilievi dei carabinieri. (ANSA).