Covid: 3/o giorno senza decessi in Trentino,4 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - In Trentino si registra il terzo giorno consecutivo senza decessi e il secondo giorno senza pazienti Covid ricoverati in ospedale. Lo riferisce il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che informa della presenza di quattro nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

A fronte di 545 tamponi molecolari analizzati ieri nel Laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, è stato riscontrato un solo positivo e confermato un altro caso intercettato nei giorni scorsi dai tamponi antigenici. Di questi ultimi, ieri ne sono stati analizzati 840, dai quali sono emersi tre casi positivi, nessuno sopra i 60 anni (un caso è fra i 14 e i 19 anni).

Le vaccinazioni somministrate (l'ultima rilevazione è di questa mattina) sono 487.926, di cui 192.522 seconde dosi. Le somministrazioni a ultra ottantenni sono 66.241, 86.848 in fascia 70-79 anni e 97.735 in quella 60-69 anni. (ANSA).