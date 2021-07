Allerta meteo in Trentino A.Adige, pioggia e vento in arrivo

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - La Conferenza di valutazione tenutasi presso il Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la protezione civile della Provincia di Bolzano ha deciso di dichiarare il livello di allerta "Alfa" per il meteo. Fino a tarda sera - informa una nota - sono infatti possibili forti temporali, in parte anche violenti, caratterizzati da forti piogge, grandine, raffiche di vento e fulmini, che possono portare a smottamenti, cadute di alberi ed esondazioni a livello locale Il livello di allerta Alfa è il 2/o di quattro livelli, e viene annunciato quando è imminente un evento rilevante dal punto di vista della Protezione civile.

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria, gialla, dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 8 luglio 2021, alle ore 8:00 di venerdì 9 luglio 2021 su tutto il territorio provinciale. Nella serata di oggi è atteso il passaggio di un fronte freddo. Nel pomeriggio e fino a sera aumenterà la probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. I rovesci ed i temporali tenderanno a muoversi verso nordest. Soprattutto in serata, indicativamente dalle 16 alle 22, sono attese precipitazioni a tratti diffuse e localmente a carattere temporalesco intenso. Gli accumuli di precipitazione risulteranno molto irregolari con valori medi di 20 - 30 millimetri, ma nelle zone interessate dai rovesci più intensi si potranno registrare accumuli superiori a 60 millimetri. Sono altresì possibili raffiche di vento forti o molto forti, superiori a 80 km/h, e grandinate anche di medie dimensioni. (ANSA).