Vaccini, seconda dose per turisti e lavoratori in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - Da oggi i turisti che si fermano in Trentino per più di 14 giorni ed hanno già fatto la prima dose di vaccino possono completare i ciclo con il 'richiamo' senza dover rientrare nel proprio comune. La possibilità di prenotare la seconda dose di vaccino è già stata resa operativa in giornata. Sul Cup on line è stata attivata una sezione dedicata. La possibilità è estesa anche per studenti che soggiornano in Trentino - anche qui il periodo considerato è superiore a due settimane - per la loro attività formativa e per lavoratori che hanno fatto la prima dose in altra regione o all'estero.

Intanto si lavora per riprogrammare la seconda dose anticipando i tempi. "Molti cittadini - commenta l'assessora alla Salute Stefania Segnana - hanno già queste prenotazioni che distanziano di 42 giorni l'intervallo fra la prima e la seconda dose. Da domani, se vorranno, ci sarà la possibilità di entrare nel Cup on line e di anticipare la data della seconda dose, che comunque e non potrà essere prima dei 21 o 28 giorni (a seconda del vaccino) di distanza dalla prima". (ANSA).