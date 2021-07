Laurea onoraria a Megalizzi, a Trento anche David Sassoli

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - A pochi giorni di distanza dall'annuncio del conferimento della laurea magistrale a titolo d'onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi, l'Università di Trento rende noto il programma della cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra le novità, l'intervento in apertura del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli che nei giorni scorsi ha comunicato di voler essere presente personalmente.

È stata definita la sede dell'evento: l'auditorium di Palazzo Prodi (Trento, via Tommaso Gar 14). Una scelta dettata non soltanto da ragioni logistiche - si tratta infatti dell'aula più capiente dell'Ateneo - ma anche dal suo valore simbolico.

Palazzo Prodi è infatti la sede della Scuola di Studi internazionali, struttura che coordina la laurea magistrale in European and International Studies che Antonio frequentava.

La cerimonia si terrà il prossimo 16 luglio e avrà inizio alle 11. L'accesso alla sala sarà contingentato per ragioni di sicurezza e in linea con le disposizioni sanitarie in vigore.

(ANSA).