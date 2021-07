Covid: dopo mesi nessun ricoverato in ospedale in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - Secondo giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Trentino, dove si registrano 4 nuovi contagi mentre le vaccinazioni sfiorano quota 485.000 ed i guariti, con i 5 di oggi, diventano 44.385. Da rilevare inoltre che in ospedale non è ricoverato alcun paziente per Covid-19.

Dei 443 tamponi molecolari analizzati è emerso 1 solo caso positivo mentre sono 3 quelli individuati dai testi rapidi (709 quelli notificati ieri all'Azienda sanitaria).

Tra i nuovi positivi c'è anche un giovane in fascia 11-13 anni; un altro contagio è rilevato invece in fascia 60-69 anni.

Le vaccinazioni nel frattempo stamattina sono arrivate a quota 483.659 vaccini (di cui 191.005 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.187 dosi, quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 86.585 e 97.146. (ANSA).