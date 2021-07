Alla festa per l'Italia con petardi e fumogeni, denunciato

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Durante i festeggiamenti a Bolzano per la vittoria dell'Italia sulla Spagna agli Europei di calcio, ai quali hanno partecipato secondo le forze dell'ordine circa 5.000 persone, i carabinieri hanno denunciato un giovane trovato in possesso di 17 grossi petardi illegali, oltre a fumogeni e vari artifizi pirotecnici. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, due automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'influenza di alcol.

I militari hanno anche proceduto al controllo ed all'identificazione di centinaia di persone, calmando i più esagitati, per garantire, insieme alle altre forze dell'ordine, che la festa si svolgesse in condizioni di sicurezza. (ANSA).