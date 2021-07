Ripresi gli incontri di Fugatti con i cittadini

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - Una decina di persone hanno incontrato questa mattina, nel palazzo della Provincia a Trento, il presidente Maurizio Fugatti nell'ambito degli incontri del martedì con i cittadini, ripresi dopo la lunga pausa provocata dalla pandemia.

"Un'opportunità molto importante anche per me - ha sottolineato Fugatti - che mi consente di venire a conoscenza in maniera diretta dei problemi che stanno più a cuore ai trentini e di verificare la percorribilità di eventuali soluzioni".

Gli incontri si svolgono ogni martedì, dalle ore 7 alle 9, nel palazzo della Provincia in piazza Dante a Trento. Si accede solo su appuntamento inviando una mail all'indirizzo: presidente@provincia.tn.it. (ANSA).