Incidente in val di Fiemme, muore boscaiolo di 28 anni

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - Un boscaiolo di 28 anni è morto in un incidente nel bosco in località Cavelonte, vicino a Panchià, in valle di Fiemme, in Trentino. La dinamica dell'incidente, che si è verificato poco prima delle 14, è ancora da chiarire. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. (ANSA).