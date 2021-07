Danza: presentato programma 2021 di 'Oriente Occidente'

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - L'edizione 2021 di "Oriente Occidente dance festival", previsto dal 3 al 12 settembre prossimi a Rovereto, si comporrà di 51 eventi, di cui 37 spettacoli e 14 conferenze pubbliche, a cui si aggiungono tre mostre. Il programma della manifestazione - riporta una comunicato - è stato presentato in conferenza stampa dal direttore artistico Lanfranco Cis.

Lo spettacolo inaugurale sarà "Political mother unplagged", dell'israeliano Hofesh Shechter, che si terrà venerdì 3 e sabato 4 settembre, al Teatro Zandonai (ora 20.30). Tra gli eventi internazionali sono previsti "Umwelt" di Maguy Marin, "The missing door" e "The lost room" di Peeping Tom, "YouMe. You are you and me I'm me" della coppia Wang-Ramirez, oltre ai quattro duetti nati all'interno del percorso quadriennale "Europe beyond access": "Feeling Good" di Diego Tortelli, "Cornered" di Faizah Grootens, "Re-call" di Venetsiana Kalampaliki e "Fine lines" di Roser López Espinosa. Per quanto riguarda il panorama italiano, tornerà Michela Lucenti, con il "Balletto civile" e un progetto con al centro i madrigali. Saranno presenti anche Alessio Maria Romano, con "Choròs", Zerogrammi con "Elegìa delle cose perdute" e Pablo Girolami, con "Manbuhsona".

Come tradizione, anche quest'anno il festival si terrò anche nelle periferie della città, nei parchi che rappresentano punti di riferimento per le comunità dei quartieri, istallazioni artistiche e incontri pubblici. Per info: orienteoccidente.it.

