Dal lago di Molveno emerge un mostro verde

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - E' dedicata a Molvius, il mostro del lago di Molveno disegnato da Nadia Groff, l'iniziativa organizzata da Impact Hub Trentino in programma da venerdì 9 a lunedì 12 luglio.

Molvius, mostro verde con una lunga coda, denti appuntiti e calzini a righe bianche e rosse, emergerà dalle acque del lago e tornerà a mostrarsi, per raccontare la sua storia in uno spettacolo ricco di effetti speciali, con proiezioni 3D su schermo d'acqua e laser show. Lo show, ogni sera, sarà preceduto da animazioni teatrali e circensi per famiglie sulla spiaggia del lago. La spiaggia si trasformerà anche in un'arena per il cinema solare itinerante.

"Molvius. Storie Riflesse in un lago" è sostenuta dal Comune di Molveno e organizzata in collaborazione con Molveno Holiday, Sitm e Apt Dolomiti Paganella. (ANSA).