Covid: dai 6 ai 18 anni test nasali al posto del green pass

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - La giunta provinciale ha Bolzano ha deciso di ampliare dai 6 ai 18 anni la fascia di età per la quale, in alternativa al Green pass, sarà possibile effettuare un test nasale per accedere ad eventi quali feste o sagre, ma anche alle piscine coperte pubbliche, ai servizi al chiuso delle terme e dei centri benessere, alle palestre e ai relativi spogliatoi.

La scorsa settimana, l'esecutivo aveva stabilito che sotto i 12 anni di età l'accesso alle attività o agli eventi non avrebbe richiesto certificazioni o test. Ora, come la riferito la vicepresidente della giunta, Waltraud Deeg, l'obbligo è stato esteso fino ai 6 anni. I test nasali, anche autosomministrati, saranno messi a disposizione degli organizzatori e dei gestori delle attività. Per questa ragione, si prevede di interrompere la somministrazione dei test gratuiti presso i centri attualmente operativi su questo fronte, come le farmacie.

Inoltre, nei prossimi giorni, sarà diffusa un'informativa con le linee guida per l'organizzazione di feste od eventi. (ANSA).