Covid: 0 decessi in Trentino, un solo ricovero in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - Nessun decesso per Covid in Trentino. L'unico caso positivo - riferisce la Provincia - si trova nella fascia 19-39 anni ed è emerso dai test rapidi, che ieri sono stati 843. Nessun nuovo contagio fra i giovanissimi come pure fra gli over 60. I test molecolari (326) hanno anche confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. In ospedale resta 1 solo paziente ricoverato.

Quanto ai vaccini, questa mattina il dato registrato era pari a 478.326 somministrazioni (di cui 189.045 seconde dosi). A cittadini sopra gli 80 anni sono state somministrate 66.127 dosi, quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 86.315 e 96.749. (ANSA).