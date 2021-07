Vaccino: in Alto Adige arriva il Vaxbus

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - "La vaccinazione viene da te", questo è il nuovo motto con cui l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, insieme alla Croce Rossa e alla Croce Bianca, sta portando la vaccinazione contro il Covid ancora più vicina alle cittadine e ai cittadini. E questo grazie ad un autobus, il Vaxbus, che farà tappa in molti comuni dell'intera provincia.

Due autobus, forniti dalla Sasa, nei giorni scorsi sono stati trasformati in vere e proprie "postazioni vaccinali". I due variopinti bus, decorati con i "fiori della vaccinazione", inizieranno il loro viaggio e nelle prossime settimane faranno tappa in molti comuni altoatesini. Le date ed i luoghi delle diverse fermate - che possono essere visualizzati su www.vaccinazioneanticovid.it - vengono costantemente aggiornati.

I Vaxbus si fermeranno nelle varie paesi per mezza giornata o per una giornata intera e fungeranno da veri e propri centri vaccinali mobili: sia l'accettazione e il colloquio anamnestico, che precedono la vaccinazione, sia la vaccinazione stessa saranno effettuati all'interno degli autobus. La prenotazione non è necessaria. Saranno somministrati i vaccini di BioNTech/Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. La seconda dose (per i vaccini BioNTech/Pfizer e Moderna) sarà somministrata durante una successiva fermata dei Vaxbus. (ANSA).