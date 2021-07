Tokyo, Malagò: "Sinner? Rispetto la scelta ma non condivido"

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Con Sinner ho parlato, ci siamo messaggiati. È una scelta. Personalmente la rispetto, ma da presidente del Coni, da italiano e patriota, non la posso condividere. Musetti farà sicuramente bene e non lo farà rimpiangere, però insomma, modalità sicuramente al sistema sportivo non sono piaciute". Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così la rinuncia del tennista altoatesino di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. (ANSA).