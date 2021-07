Scontro tra due auto sulla ss 240 nella notte, cinque feriti

(ANSA) - TRENTO, 05 LUG - Tragedia sfiorata nella notte ad Arco, con dieci vigili del locale corpo volontario intervenuti verso mezzanotte per domare un incendio ad una vettura. Per cause ancora da accertare - precisano i vigili del fuoco di Arco - sulla SS 240 all'altezza della discarica della Maza, due auto si sono scontrate frontalmente. Una delle due, successivamente, ha preso fuoco. Fortunatamente i quattro ragazzi che la occupavano sono riusciti ad uscire dall'utilitaria prima che le fiamme avvolgessero l'abitacolo. La strada, chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento del mezzo, ora si presenta regolarmente aperta.

Sul posto, accanto al sempre tempestivo intervento dei vigili del fuoco Arco, anche l'elicottero e diverse ambulanze che hanno prestato soccorso ai 5 feriti. (ANSA).