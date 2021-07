Minaccia la moglie anche davanti ai carabinieri, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 05 LUG - Una donna dominicana, residente a Gardolo e coniugata con un 40enne trentino, sabato sera ha chiamato i carabinieri raccontando di essere stata malmenata dal marito, rientrato a casa ubriaco. L'uomo si è presentato ai militari arrivati sul posto quasi completamente nudo e quasi del tutto indifferente alla situazione - riferiscono i carabinieri - e li ha fatti entrare nell'appartamento in totale disordine, mal celando però un senso di rancore nei confronti della moglie, verso la quale ha continuato a indirizzare, davanti ai militari, minacce di percosse e di morte.

I carabinieri hanno cercato di tranquillizzare l'uomo e di soccorrere la donna, ancora in lacrime, che ha rifiutato la proposta di allertare il personale sanitario. Così l'uomo è stato condotto in caserma e arrestato per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma, dal momento che aveva in casa una vecchia pistola non dichiarata. (ANSA).