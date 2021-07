Covid: un decesso in Trentino ma nessun nuovo contagio

(ANSA) - TRENTO, 05 LUG - Dopo tanto tempo si azzera in Trentino il computo dei nuovi contagi giornalieri da covid-19: il bollettino parla di nessun caso sia dai test antigenici sia da quelli molecolari, su un totale di 350 tamponi. Si registra però un decesso, avvenuto in ospedale.

Con questo decesso resta un solo paziente in alta intensità, mentre il reparto di rianimazione continua ad essere libero da pazienti covid. Due sono i nuovi guariti.

Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 473.147 (di cui 187.474 seconde dosi). Le dosi per le fasce over 80, 70-79 e 60-69 sono rispettivamente 66.070, 86.063 e 96.307. (ANSA).