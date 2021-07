Covid: nessun decesso in Alto Adige, 6 ricoveri in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Nessun decesso per Covid in Alto Adige. Sono 4 le persone positive su 442 test rapidi antigenici eseguiti ieri, mentre non ci sono positivi ai 240 tamponi molecolari pcr somministrati. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, quelli in terapia intensiva sono 2. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 249. (ANSA).