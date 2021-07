Europei: Bolzano festeggiamenti, qualche momento di tensioni

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - Dopo la partita Italia-Belgio di ieri sera, finita con la vittoria della squadra italiana, non sono mancati i festeggiamenti in piazza Vittoria e corso Libertà a Bolzano. La serata ha visto qualche momento di tensione, che è sfociato in qualche denuncia. Come spiega la Questura di Bolzano, c'è stato qualche lancio di oggetti e diverse persone sono state allontanate, ma in generale è andata meglio rispetto all'ultimo dopo-partita. Per gestire meglio la situazione, questa volta c'è stato un più ampio dispiegamento delle forze dell'ordine presenti in zona. (ANSA).