Elicottero caduto a Trento sud, sopralluogo

(ANSA) - TRENTO, 03 LUG - A Trento sud, nel luogo dove ieri pomeriggio è caduto un elicottero della provincia di Trento, nelle prossime ore sarà fatto un sopralluogo. La Procura di Trento in collaborazione con il nucleo radiomobile dei carabinieri di Trento e con gli ispettori dell'Enac si receranno sul posto per accertamenti.

L'inchiesta è in mano alla Procura di Trento ed è coordinata dalla pm Licia Scagliarini.

La ricostrizione della dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è al vaglio degli inquirenti. (ANSA).