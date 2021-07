Covid: Trentino, sesto giorno senza decessi- 3 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 03 LUG - Zero decessi per il sesto giorno consecutivo in Trentino dove i nuovi contagi si fermano ad appena 3, a fronte di oltre 2.000 tamponi. Intanto le vaccinazioni superano quota 470.000 ed i guariti, con i 12 nuovi casi di oggi, diventano 44.370.

Ieri sono stati analizzati 398 tamponi molecolari che hanno individuato 2 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.778 dai quali è emerso solo 1 caso positivo.

Cala ulteriormente il numero dei pazienti covid in ospedale: dopo la dimissione di 1 ricoverato, al momento ne restano solo 2, di cui 0 in rianimazione.

I vaccini finora somministrati sono 470.619 (dato di questa mattina), di cui 185.984 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.044 dosi, mentre quelle relative alle fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 85.908 e 96.066, si legge in una nota della Provincia. (ANSA).