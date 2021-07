Calderoli, ho sempre difeso l'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - "E' stato un bel incontro, sono già contento di essere membro della Commissione dei Sei. Io all'Alto Adige sono legatissimo, mi onoro di aver scritto l'Accordo di Milano e di aver sempre seguito anche in Parlamento le vicissitudini di quando qualcuno tenta di attaccare l'autonomia e l'ho sempre difesa". Così il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli oggi a Bolzano per la campagna referendaria sul tema della giustizia, dopo l'incontro con il governatore Arno Kompatscher.

"Abbiamo condiviso una serie di punti, due che riguardano la Commissione dei Dodici e due specifici per Bolzano, che riguardano quindi la Commissione dei Sei e questi trovano la mia totale convergenza rispetto alle soluzioni proposte. Mi sento di andare a rappresentare soluzioni condivise dal presidente Kompatscher e dal presidente Fugatti", ha detto Calderoli.

Kompatscher e Calderoli hanno parlato delle norme di attuazione sui giudici di pace, sul censimento e sulla proroga dei contratti dei medici in attesa dell'esame di bilinguismo.

"La convocazione delle Commissioni paritetiche è stata fatta martedì ore 10 presso il ministero agli affari regionali, è si procederà con l'elezione del presidente", ha spiegato Calderoli.

"Mi auguro che dopo questo lungo periodo di mancate norme di attuazione ora si possa procedere spediti". Sulla mancata presenza di rappresentanti del centrosinistra Calderoli ha detto: "credo che le commissioni paritetiche abbiano una presenza di politici, ma che la politica non dovrebbe entrarci".

