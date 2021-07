Povo di Trento, aperto il parco sul rio Salè

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - Il territorio del comune di Trento si arricchisce di una nuova area verde: apre infatti oggi il nuovo parco da oltre duemila metri quadrati nel sobborgo di Povo, tra il rio Salè e l'omonima via, a servizio degli abitanti della zona e delle scuole vicine.

Il tema del parco "Ritorno alla vite. Un giardino per coltivare l'incontro e la fantasia" riassume i temi fondamentali del progetto. Gli spazi sono studiati per diversi tipi di utenza: bambini piccoli, grandi e anziani. L'area verde è stata concepita come luogo dell'avventura e della scoperta di pratiche agricole tradizionali.

Il costo totale dell'opera si aggira intorno ai 220.000 euro.

Il parco sarà inaugurato ufficialmente e consegnato alla comunità durante la festa del Rosario in ottobre. (ANSA).