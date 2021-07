Bolzano si fa carico della tampon tax

(ANSA) - BOLZANO, 02 LUG - Il Comune di Bolzano ha scelto di farsi carico dell'Iva su un bene essenziale di prima necessità per le donne. Con la tampon tax si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto applicata su assorbenti femminili interni ed esterni e sulle coppette mestruali. È stata introdotta nel 1973 e, come per altri beni e servizi, è cresciuta nel tempo dal 12 al 22%, assimilando quindi gli assorbenti femminili ad altri beni di necessità "non primaria", precisa il Comune.

Scontando l'Iva sull'acquisto degli assorbenti femminili fino al 31 dicembre 2022, saranno le sei farmacie comunali di Bolzano a farsi carico del costo dell'imposta. "Con questa misura, le farmacie comunali confermano il loro impegno sul territorio a sostegno della comunità, in prima linea per il bene comune. La Commissione pari opportunità del Comune in collaborazione con l'Ufficio famiglia, donna gioventù e promozione sociale sosterrà ulteriormente l'azione attraverso campagne di sensibilizzazione e d'informazione", conclude il Comune. (ANSA).