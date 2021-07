ANSA-BOX/Alto Adige:460 sanitari no vax,non temono sospensioni

(ANSA) - BOLZANO, 02 LUG - Nonostante la pioggia di sospensioni e il rischio di restare senza stipendio, i sanitari dell'Alto Adige continuano a 'disertare' la campagna vaccinale.

Dall'inizio della settimana sono stati appena 28 quelli che si sono fatti vaccinare, mentre 466 non hanno ancora dato seguito all'invito a farlo. Al momento in Alto Adige sono 156 i sanitari che non possono presentarsi al lavoro, con il rischio di essere demansionati o 'relegati' allo smart working.

Prosegue, invece, la campagna per i cittadini. Ad oggi in Alto Adige sono state effettuate un totale di 446.326 iniezioni per contrastare la diffusione del Covid. Il 42,2% della popolazione vaccinabile dell'intera provincia è ora completamente immunizzata. Un importante incentivo è stata l'istituzione di giornate dedicate. Rispetto alla settimana scorsa, sono state eseguite ulteriori 27.446 vaccinazioni, il numero totale di dosi di vaccino somministrate ammonta ora a 446.326. Sono 270.657 le persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino, che equivale al 50,6% della popolazione totale o al 57,7% della popolazione vaccinabile di oltre 12 anni di età. Il 42,2% della popolazione altoatesina vaccinabile, ovvero 197.976 persone, è già completamente immunizzata. Attualmente si stanno effettuando molte seconde dosi di vaccini, questa settimana sono state 21.650, alle quali vanno aggiunte anche 5.796 prime dosi.

"Presumo che molte cittadine e molti cittadini non vaccinati si vaccineranno anche durante l'estate in modo da essere pronti per l'autunno - l'appello dell'assessore provinciale alla salute Thomas Widmann -. Nel frattempo, sappiamo tutti che gli ulteriori sviluppi dipendono dalla volontà dei singoli individui a farsi vaccinare. Stiamo facendo del nostro meglio per rendere l'accesso alle vaccinazioni il più agevole possibile, per esempio con iniziative come quella delle giornate di vaccinazione a due passi da casa".

Oggi si sono svolti Open Day a Cortaccia e a Naz-Sciaves, il 4 luglio in Valle Aurina, mentre il 9 luglio si vaccinerà a Rio Pusteria. Gli Open Day non sono rivolti solo ai residenti ma anche a tutti i lavoratori stagionali che si trovano sul territorio. (ANSA).