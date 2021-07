Università Trento, inaugurata aula che simula il tribunale

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - E' stata inaugurata nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento la prima aula universitaria dedicata specificamente al dibattito e alla gestione del conflitto. Servirà - riferisce l'ateneo - per simulare i processi, allenare gli studenti al contraddittorio, simulare negoziati e mediazioni.

"Un'aula che permette di coniugare le conoscenze teoriche con un'attività pratica, simulando un processo, un arbitrato, un tavolo di mediazione o di negoziato", ha spiegato Silvana Dalla Bontà, docente di Diritto processuale civile e delegata di facoltà alla didattica.

Lo spazio didattico, ricavato al posto dell'aula 3, ricrea l'atmosfera di un tribunale vero e proprio, con i tradizionali arredi in legno, lo scranno del giudice, i banchi dei testimoni e quelli per l'accusa e la difesa. L'ambiente, denominato "Moot court" o "Aula di gestione del conflitto" e ispirato alla tradizione del sistema universitario anglo-americano, servirà per preparare gli studenti alla gestione del conflitto, alla pratica forense, alla funzione giudicante di giudice o arbitro.

