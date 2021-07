Pochi over 50 vaccinati in Trentino, appello della Provincia

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - La Provincia autonoma di Trento annuncia una campagna comunicativa ad hoc sugli ultracinquantenni "perché", ha detto il presidente Maurizio Fugatti, "dobbiamo pensare a quanto accaduto lo scorso anno a settembre e ottobre, quando il contagio è tornato in crescita".

Il Trentino, che dopo un inizio in testa alle classifiche nazionale si trova ora agli ultimi posti per popolazione vaccinata, corre ai ripari. "Sopra i 50 anni abbiamo ancora migliaia di persone da vaccinare. Dai 60 anni in su circa 20.000 e altri 20.000 tra i 50 in su, numeri che potrebbero fare da riattivazione del virus. Se ho una corte di 6.000 persone posso già avere una pericolosità quindi è chiaro che con altri 50.000 soggetti tra 0 e 12 anni che non potranno essere vaccinati e le altre categorie dove la percentuale di vaccinati varia tra il 30 ed il 50%, per fine settembre-ottobre il bacino potrà permettere al virus di ripartire", ha detto il direttore del Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro.

Il rischio è che se in autunno "il Covid dovesse tornare a colpire i non vaccinati tornerebbero tra i contagiati, nei corridoi degli ospedali, in terapia intensiva, e ci sarebbero dei decessi. Avremo centinaia di posti letto occupati e non potremo curare chi ha problemi cardiovascolari o oncologici.

Sicuramente con numeri inferiori ma dobbiamo tenere alta l'attenzione in un'ottica di prevenzione". Per Ferro "è fondamentale la popolazione vaccinata, serve un passaparola, perché è credibile chi si è vaccinato. Mi appello a coloro che si sono vaccinati, convincano gli altri nel loro ambiente, non bisogna aspettare settembre o ottobre, è adesso che dobbiamo vaccinarci". (ANSA).