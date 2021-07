Europei: Caramaschi, sport è l'opposto della violenza

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - "Lo sport è l'opposto della violenza. A Bolzano abbiamo sempre tifato e festeggiato, ma è inaccettabile che questo venga usato da alcuni per creare danni". Lo ha detto il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi in riferimento agli scontri di sabato notte nel capoluogo altoatesino. In vista della partita di domani il primo cittadino ha emesso un'ordinanza che prevede il divieto di sosta in piazza Vittoria e Corso Libertà, come anche un divieto di vendita di bottiglie di vetro e la somministrazione di alcolici dalle ore 20 in poi. Caramaschi ha auspicato un'altra vittoria degli azzurri e feste e caroselli gioiosi senza momenti di violenza.

Il vicesindaco Luis Walcher ha aggiunto che "è intollerabile che poliziotti vengano feriti durante questi festeggiamenti, come purtroppo avvenuto sabato scorso". (ANSA).