Covid: nove nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - Nove nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto nelle ultime 24 ore. Otto sono stati rilevati sulla base di 608 tamponi pcr ed uno sulla base di 2.052 test antigenici.

Anche oggi non vengono segnalati decessi (il totale resta quindi fermo a 1.180) ed i pazienti ricoverati sono sempre 9.

Diminuiscono da 3 a 2, però, quelli assistiti in terapia intensiva, mentre aumentano in uno quelli nei normali reparti ospedalieri. Altri 12 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 285, mentre i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore sono 29, per un totale di 73.588. (ANSA).