Covid: 5 positivi in Trentino, rianimazioni sempre vuote

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - Quarto giorno consecutivo senza decessi per Covid-19 in Trentino. Lo rede noto il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che continua a registrare anche l'assenza di pazienti nelle rianimazioni degli ospedali. I ricoverati nei reparti covid sono 4.

Oggi sono stati effettuati 492 tamponi molecolari che non hanno rilevato nuovi casi e 958 tamponi rapidi antigenici con 5 nuovi positivi. Nessun caso nella fascia over 60. Ieri non ci sono stati nuovi ricoveri ed è stata registrata una dimissione.

I nuovi guariti sono 4.

Fino a questa mattina risultavano somministrate 457.998 dosi di vaccino (di cui 179.726 seconde dosi). Agli over 80 sono state somministrate 65.907 dosi, per la fascia d'età 70-79 si registrano 85.191 dosi e 94.489 dosi sono state inoculate a cittadini tra 60 e 69 anni . (ANSA).