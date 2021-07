Arrestato al Brennero 49enne ricercato in Romania

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - Fermato al Brennero per accertamenti, perché privo della certificazione di negatività al Covid-19 richiesta per l'ingresso in Italia, un cittadino rumeno è stato arrestato da agenti del commissariato locale perché colpito da un mandato di arresto europeo.

L'uomo, D.C. di 49 anni, si trovava a bordo di un trento Eurocity proveniente da Monaco di Baviera. Dalle verifiche effettuate è risultato essere ricercato dall'autorità giudiziaria del proprio Paese, perché deve scontare una pena di un anno e 4 mesi per reati contro la proprietà e l'ordine pubblico. (ANSA).