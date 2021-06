Mattarella atteso a Trento per laurea onoraria a Megalizzi

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Il prossimo 16 luglio si terrà a Trento la cerimonia di conferimento della laurea magistrale a titolo d'onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi, studente universitario, giovane giornalista e appassionato europeista morto nell'attentato di Strasburgo del dicembre 2018. La cerimonia, annuncia l'Università di Trento, si terrà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che fin da subito aveva onorato la figura di Antonio con la sua presenza accanto alla famiglia ad accogliere la salma e durante le esequie solenni celebrate a Trento nel dicembre 2018.

Le modalità per seguire la cerimonia in diretta a distanza e, per un ristretto e selezionato numero di partecipanti anche in presenza, e il programma saranno resi noti nei prossimi giorni, precisa l'ateneo trentino. (ANSA).