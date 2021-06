Covid: otto nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Otto nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore. Tre casi sono stati rilevati sulla base di 608 tamponi pcr e cinque sulla base di 1.660 test antigenici.

Anche oggi, come accade ormai da venti giorni, non vengono segnalati decessi che restano fermi a 1.180 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 330, mentre i guariti totali sono 73.559 (solo tre in più rispetto ad ieri). (ANSA).