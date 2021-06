Covid: in Trentino 5 ricoveri, nessuno in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Per il terzo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi da Covid-19. Ieri sono stati analizzati 423 tamponi molecolari che hanno individuato 2 nuovi casi positivi. Dai 723 tamponi rapidi, invece, sono emersi 5 nuovi casi.

Restano 5 i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno in rianimazione. Stamattina le somministrazioni di vaccini sono arrivate a quota 451.660, di cui 176.151 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.849 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono rispettivamente 84.864 e 93.716. (ANSA).