Covid: biostatistico, vaccinati positivi quasi mai gravi

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - "E' assolutamente nella norma che vaccinati possano risultare positivi. L'unico dato che conta davvero è quello dei ricoveri e - secondo i dati a mia disposizione - praticamente nessun vaccinato finisce in ospedale". Lo dice il biostatistico Markus Falk in riferimento al dato, diffuso dall'assessore Thomas Widmann in consiglio provinciale a Bolzano, secondo il quale 1.559 altoatesini sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati vaccinati, con una o due dosi.

"A Singapore - aggiunge Falk - circa la metà dei positivi è vaccinata, in Alto Adige non abbiamo ancora a disposizione tutti i dati, ma dovrebbe trattarsi del 40% circa". Secondo il biostatistico va anche tenuto conto che il vaccino sugli anziani ha un'efficacia ridotta del 70-80%. "E' perciò sbagliato dire che il vaccino non serve, perché si tratta comunque della migliore tutela contro il virus. Per questo motivo anche gli indecisi dovrebbero farsi vaccinare", ribadisce Falk. (ANSA).