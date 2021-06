Sicurezza stradale, controlli intensificati in estate

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - L'operazione strade sicure per l'estate è stata al centro questo pomeriggio di una riunione al Commissariato del governo di Trento del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

La riunione, cui hanno partecipato i rappresentanti di questura, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, polizia stradale, consorzio dei comuni, corpo forestale provinciale e servizio gestione strade della Provincia, è servita dice una nota - per rilanciare il programma di particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti.

Anche quest'anno - è stato deciso - verranno intensificati i controlli con le forze dell'ordine e le polizie municipali, sia sulle principali arterie di scorrimenti che lungo le strade cosiddette turistiche, compresi i passi che sono meta di tanti appassionati.

"Nel 2019 - ha ricordato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - avevamo posto il tema proprio alla luce dell'alto numero di sinistri mortali che avevano funestato la prima parte dell'estate. Si era corso ai ripari chiamando a raccolta istituzioni e forze dell'ordine. Si sono posti dei limiti di velocità su alcune strade, che verranno confermati, e soprattutto intensificate le attività di controllo". "Il nostro primo compito - ha aggiunto il commissario del governo Sandro Lombardi - è quello di educare e prevenire, intervenendo con le sanzioni proprio con lo spirito di dare l'esempio perché ci sono ancora troppe leggerezze, come il mancato rispetto dei limiti di velocità, l'uso improprio del cellulare alla guida, le cinture non allacciate: tutte aggravanti se non vere e proprie cause di incidenti stradali. Vale non solo per i motociclisti, ma anche per gli automobilisti come pure per chi va in bicicletta o in monopattino: rispetto delle regole e prudenza sono importanti, indispensabili per rispettare la propria sicurezza come pure quella degli altri". (ANSA).