Manipola cronotachigrafo, 4.500 euro di multa e via patente

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Aveva pensato di eludere i controlli stradali manomettendo i dispositivi di registrazione del proprio camion, ma la polizia municipale di Bolzano lo ha fermato e sanzionato: 4.500 euro di multa e patente ritirata. E' quanto successo al conducente nonché proprietario di un autocarro proveniente da Napoli che ieri mattina è stato fermato in zona industriale dall'apposito nucleo dedicato al controllo dell'autotrasporto, settore questo che soprattutto negli ultimi anni ha richiesto una sempre maggiore specializzazione ed attenzione alla sua circolazione stradale. Una volta fermato il veicolo per un controllo, gli agenti si sono accorti che il cronotachigrafo (una sorta di scatola nera del camion) non solo era stato disattivato, ma erano pure stati manomessi i sigilli.

Inoltre mancavano i fogli di registrazione giornalieri, obbligatori nell'attività di autotrasporto. Dall'ispezione esterna del mezzo sono emerse poi diverse inefficienze meccaniche e funzionali, motivo per il quale è stato scortato presso un'officina specializzata della zona per delle verifiche tecniche più approfondite. E qui altra sorpresa, decisamente la più preoccupante: il conducente viaggiava con il limitatore di velocità alterato, una manomissione che consentiva all'autocarro di sviluppare una velocità superiore ai 130 km/h anche a pieno carico. Nei confronti del conducente sono quindi scattate una serie di contestazioni per violazioni alle norme del codice della strada con sanzioni per un totale di oltre 4.500 euro. Per la gravità delle infrazioni commesse lo stesso codice della strada prevede quale sanzione accessoria, il ritiro della patente finalizzata alla sua revoca. (ANSA).