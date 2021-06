Cultura:eventi per i 125 anni del monumento a Dante a Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Nell'anno in cui si festeggiano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, a Trento si celebra anche il 125/o anniversario dalla realizzazione del monumento dedicato al sommo poeta e alla Divina commedia. Per ricordare l'appuntamento, la Fondazione museo storico del Trentino, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura e turismo del Comune di Trento, ha realizzato tre iniziative volte a valorizzare la storia della città e offrire nuove occasioni di incontro per la cittadinanza. Il programma della manifestazione - intitolata "Dalle parole al bronzo" - è stato presentato in conferenza stampa dall'assessore comunale Elisabetta Bozzarelli e dall'assessore provinciale Mirko Bisesti.

Giovedì 1 luglio (ore 18) sarà inaugurata l'installazione dedicata alla storia del monumento a Dante, al parco che lo ospita e al rapporto con altri monumenti civili eretti nel passaggio tra XIX e XX secolo. Tutti i mercoledì di luglio, nei pressi della Palazzina Liberty, sarà approfondito un aspetto della storia della piazza (ore 18), mentre il prossimo autunno andrà in onda sul canale tv "History Lab" un programma in cinque puntate curato da Elena Tonezzer e dallo storico dell'arte Pietro Marsilli. (ANSA).