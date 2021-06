Covid: Bolzano, addio tamponcini per accelerare su vaccini

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - La Provincia di Bolzano dice addio ai test nasali (i cosiddetti 'tamponcini') per gli adulti per accelerare sui vaccini e convincere gli scettici. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher, "purtroppo l'Alto Adige ormai è fanalino di coda per quanto riguarda le vaccinazioni". Circa la metà della popolazione altoatesina infatti non è ancora vaccinata.

Le cause - ha spiegato il presidente della Provincia autonoma - sono in parte da attribuire al movimento no-vax, ma soprattutto a chi vuole semplicemente attendere. "Se iniziamo ad vaccinare queste persone solo in autunno sarà troppo tardi e rischiamo di rivivere la situazione dell'anno scorso", ha aggiunto.

Per poter partecipare a feste campestri, accedere a piscine coperte, palestre, centri wellness e teatri e cinema (con oltre il 50% di posti occupati) servirà il Green-Pass europeo che infatti non prevede i tamponcini, molto diffusi e gratuiti finora in Alto Adige. Resteranno validi solo per i giovani fino ai 18 anni, mentre gli adulti dovranno effettuare un test antigenico. "Non possiamo costringere nessuno a vaccinarsi, ma neanche andare ad una festa campestre è obbligatorio. Con questi provvedimenti speriamo di vivere l'ultima estate con limitazioni del genere. A questo punto il vaccino diventa la scelta più semplice e responsabile", ha concluso Kompatscher.

Il governatore Kompatscher, interpellato dai cronisti durante la conferenza stampa dopo la seduta della giunta provinciale, ha precisato che i test antigenici saranno a pagamento. Cori, cappelle musicali, vigili del fuoco volontari potranno invece esaurire le scorte di test nasali.